¿Qué departamento tendrá feriado este lunes? Esto informó el Ministerio de Trabajo

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social confirmó que este lunes 25 de mayo será feriado departamental en Chuquisaca, en conmemoración a los 217 años del Primer Grito Libertario en América durante la Revolución de Chuquisaca de 1809.

A través de un comunicado oficial, la institución informó que la medida contempla la suspensión de actividades públicas y privadas en todo el departamento.

“El lunes 25 de mayo se constituye en feriado departamental, con suspensión de actividades públicas y privadas en todo el Departamento de Chuquisaca”, señala parte del documento difundido por el Ministerio de Trabajo.

La disposición se basa en el Decreto Supremo N.º 2750, promulgado el 1 de mayo de 2016 y modificado posteriormente por el Decreto Supremo N.º 5019 del 13 de septiembre de 2023.

Asimismo, la cartera de Estado recordó que la determinación es de cumplimiento obligatorio, conforme establece el parágrafo I del artículo 48 de la Constitución Política del Estado.

Cada 25 de mayo, Chuquisaca recuerda la gesta libertaria de 1809, considerada uno de los hechos históricos que marcaron el inicio de los movimientos independentistas en América Latina.

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