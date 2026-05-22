La Paz: Hospital del Niño recibe carga de oxígeno para siete días

El Hospital del Niño recibió una carga completa de oxígeno medicinal que permitirá garantizar la atención de pacientes durante aproximadamente entre cinco y siete días, en medio de la preocupación por el abastecimiento en los centros hospitalarios afectados por los bloqueos.

La recarga alcanzó los 2.500 metros cúbicos, lo que permitirá mantener operativa la atención médica y brindar un alivio temporal al personal de salud y a las familias de pacientes.

“Estamos recibiendo nuestra carga completa de oxígeno. Son 2.500 metros cúbicos que nos dan una autonomía de por lo menos cinco a siete días, por lo que no vamos a tener ningún inconveniente”, informó el director del Hospital del Niño, Alfredo Mendoza.

La autoridad aclaró que, pese a las dificultades registradas en los últimos días, el hospital no suspendió sus servicios ni dejó de atender a los pacientes. Sin embargo, explicó que algunos procedimientos sí tuvieron afectaciones indirectas debido a las dificultades de desplazamiento ocasionadas por los bloqueos.

Mendoza señaló además que ya se realizan coordinaciones para garantizar nuevos suministros de oxígeno mediante corredores humanitarios gracias a gestiones realizadas en conjunto por la Cruz Roja.

El director expresó su esperanza de que la situación social pueda resolverse en las próximas horas para evitar nuevas afectaciones al sistema de salud.

“Ojalá que en las próximas horas estos bloqueos puedan solucionarse para trabajar con total tranquilidad y que La Paz deje de estar asfixiada”, manifestó.

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