Alerta en hospitales: reservas de oxígeno podrían agotarse este fin de semana

Las empresas distribuidoras de oxígeno medicinal comenzaron a priorizar el abastecimiento a hospitales y centros médicos debido a las dificultades de transporte ocasionadas por los bloqueos en distintas rutas del país. Desde el sector advierten que las reservas disponibles podrían alcanzar únicamente hasta el fin de semana si las medidas de presión continúan.

Desde el centro de las instalaciones del Hospital de Oftalmología, señalaron que actualmente el suministro está siendo destinado exclusivamente a pacientes y establecimientos de salud, mientras las cisternas encargadas del transporte permanecen retenidas en carretera.

“Solo estamos atendiendo puro medicinales, ya no podemos abastecer otras”, indicaron representantes de la empresa.

El personal explicó que la situación se agravó debido a que los vehículos encargados de trasladar oxígeno no logran llegar a destino por los puntos de bloqueo instalados en distintas rutas del país.

Asimismo, alertaron que las reservas actuales son limitadas y podrían agotarse en los próximos días si no se restablece la circulación.

“Yo creo que es este fin de semana porque ya no tenemos mucho”, advirtieron.

En el caso del hospital oftalmológico, se informó que diariamente se requieren entre cuatro y ocho botellones de oxígeno por área clínica para garantizar la atención médica.

La situación genera preocupación en el sistema sanitario, debido a que el oxígeno medicinal es considerado un insumo esencial para la atención hospitalaria y de emergencias.

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