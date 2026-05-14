“Esta marcha no es a favor de la COB”: Fedecomin explica sus demandas y pide a Argollo dialogar “sin apetitos personales”

El ejecutivo de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin) La Paz, Ladislao Prado, aseguró que la movilización protagonizada por el sector minero no responde a una convocatoria de la Central Obrera Boliviana (COB), sino a demandas propias de los cooperativistas.

El dirigente afirmó que los mineros llegaron a la sede de gobierno para exigir atención a sus demandas y expresar su rechazo a la situación económica y al desabastecimiento que afecta al país.

“Esta marcha no es a favor de la COB, que tome bien en cuenta eso”, manifestó Prado durante la movilización.

El ejecutivo señaló que los cooperativistas también sufren las consecuencias de la escasez de productos y combustible, situación que —según afirmó— obliga al sector a salir a las calles, aseverando que "entienden al pueblo paceño que hoy sufre escasez de la canasta familiar".

Demandas de la Fedecomin

Prado indicó que una de las principales demandas del sector es el respeto a la institucionalidad del sistema cooperativo minero y cuestionó la existencia de dirigencias paralelas. El dirigente también criticó al Gobierno por la falta de soluciones al problema del combustible y aseguró que la situación afecta directamente al desarrollo económico del país.

Prado dirigió un mensaje al dirigente Mario Argollo, a quien pidió dejar de lado intereses personales y priorizar a la población.

“Compañero Argollo, creo que tenemos que sentarnos para ver este tema y coordinar que sea en beneficio de nuestro pueblo boliviano, no también apetitos personales”, expresó.

El ejecutivo aseguró que los cooperativistas llegaron a La Paz “con lágrimas en los ojos” por la situación que atraviesan sus bases y pidió soluciones inmediatas al conflicto.

Asimismo, advirtió que el sector podría radicalizar sus medidas de presión tras el mitin programado en la sede de gobierno.

La marcha se compone de 10 mil cooperativistas, donde otros grupos continuarán sumándose durante el recorrido hacia el centro paceño.

Los cooperativistas descendieron desde la ciudad de El Alto hacia La Paz en medio de un contexto marcado por bloqueos, protestas y conflictos sociales en distintas regiones del país.

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