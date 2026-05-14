“Es tiempo de pacificar Bolivia”: presidente del TSJ llama al diálogo nacional y sugiere la intermediación de la Iglesia

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, lanzó un llamado público al diálogo y a la pacificación del país ante el incremento de conflictos y movilizaciones en distintas regiones de Bolivia.

Durante sus declaraciones, Saucedo exhortó al presidente Rodrigo Paz a escuchar las demandas de los sectores movilizados y priorizar espacios de acercamiento.

“Quiero enviarle un mensaje al presidente Rodrigo Paz en estos momentos donde Bolivia está atravesando una situación muy complicada ante la escalada de conflictos. Presidente, usted necesita sentarse a agotar el diálogo con cada uno de esos sectores, escuchar sus demandas y asumir compromisos reales”, manifestó.

El titular del TSJ también propuso que la Iglesia Católica y las iglesias cristianas evangélicas actúen como intermediarias para facilitar un proceso de pacificación y acercamiento entre el Gobierno y los sectores movilizados.

“Presidente, acuda a la Iglesia Católica, a las iglesias cristianas evangélicas, que sean ellos los intermediarios para pacificar el país, que sean ellos quienes puedan gestionar la posibilidad de hacer los acercamientos con cada uno de estos sectores”, sostuvo.

Saucedo remarcó que el país necesita priorizar la estabilidad democrática y reducir la tensión social.

“Es tiempo de pacificar Bolivia. Hay que defender la democracia en todo momento. Nosotros creemos en esa institucionalidad, pero por sobre todo en la democracia de nuestro país”, afirmó.

Finalmente, reiteró el pedido para que las autoridades nacionales escuchen las demandas sociales y concreten acuerdos que puedan cumplirse.

“Escuche y asuma compromisos que puedan ser cumplidos con cada uno de esos sectores”, expresó.

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