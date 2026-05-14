Cámara Nacional de Minería alerta sobre riesgos para la economía por bloqueos

La Cámara Nacional de Minería (Canalmin) expresó su preocupación por los bloqueos y movilizaciones que se registran en distintas regiones del país, especialmente en el departamento de La Paz, y advirtió que las medidas de presión están afectando gravemente el normal desarrollo de las actividades productivas mineras.

A través de un pronunciamiento, la entidad señaló que los conflictos sociales generan dificultades para el abastecimiento de insumos indispensables para las operaciones mineras, como combustibles, alimentos, explosivos, reactivos y otros materiales necesarios para el funcionamiento del sector.

Según Canalmin, esta situación está provocando pérdidas económicas directas y poniendo en riesgo miles de fuentes laborales vinculadas a la actividad minera.

“La minería constituye uno de los pilares fundamentales del desarrollo productivo del país”, señala el documento, en el que además se advierte que la interrupción de la libre transitabilidad no solo afecta al sector minero, sino también al conjunto de la economía boliviana, limitando el abastecimiento, la producción y las exportaciones.

La institución recordó que la Constitución Política del Estado garantiza el derecho a la libre circulación de personas, bienes y servicios en todo el territorio nacional, además de resguardar el orden público y la estabilidad económica.

En ese marco, la Cámara Nacional de Minería exhortó a las autoridades y a los sectores movilizados a priorizar el diálogo y la búsqueda de soluciones en el marco del respeto a la ley, evitando mayores perjuicios para la población y los sectores productivos del país.

El pronunciamiento surge en medio de una jornada marcada por bloqueos, marchas y protestas impulsadas por distintos sectores sociales y sindicales en varias regiones de Bolivia.

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