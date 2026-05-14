Viceministro Paredes denuncia actitud “conspirativa” de dirigentes movilizados

El viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, denunció este jueves que detrás de las movilizaciones y bloqueos registrados en el país existe una intención de desestabilizar al gobierno del presidente Rodrigo Paz, al afirmar que las principales demandas ya fueron atendidas por el Ejecutivo.

La autoridad señaló que el Gobierno abrogó la Ley 1720, solucionó el conflicto relacionado con la calidad de los combustibles y mantiene mesas de trabajo con organizaciones sociales sobre proyectos presentados por las provincias.

“Estas movilizaciones son políticas y buscan desestabilizar al Gobierno. Son promovidas por dirigentes que se han beneficiado y no quieren perder esos privilegios de gobiernos pasados. Ellos están a la cabeza promoviendo y financiando estas movilizaciones. Las pruebas son claras, no hay razón para las protestas”, sostuvo Paredes.

El viceministro reiteró la predisposición del Ejecutivo al diálogo; sin embargo, cuestionó la postura de algunos sectores y dirigentes sindicales que, a su criterio, mantienen una actitud confrontacional.

“Por ejemplo, el señor Argollo y otros dirigentes están en una actitud claramente conspirativa. Ya no hay razones de demandas; les importa una consigna política porque creen que así van a mantener sus privilegios”, afirmó.

De acuerdo con Paredes, pese a la abrogación de la Ley 1720, este jueves 14 de mayo todavía se registraban 21 puntos de bloqueo en el país, principalmente en el departamento de La Paz, aunque también se reportaron protestas en Oruro, Santa Cruz y Cochabamba.

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