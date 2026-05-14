Cívicos aseguran que eliminar la Ley 1720 no solucionará el conflicto y piden decisiones firmes

El vicepresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, se pronunció este jueves sobre la decisión del Gobierno de derogar la Ley 1720 y aseguró que la medida no representa una derrota política para la administración del presidente Rodrigo Paz, sino una nueva concesión frente al escenario de conflictividad que atraviesa el país.

El dirigente cívico sostuvo que la norma podía generar beneficios para el sector productivo y también contribuir a una mejor administración vinculada al desarrollo y uso de las tierras. Sin embargo, se demostró que la eliminación de la ley no solucionará las protestas y bloqueos que continúan activos en distintas regiones.

“Hay un grupo subversivo que quiere tumbar al Gobierno”, afirmó Zambrana al referirse a los sectores movilizados y a la participación de organizaciones afines al expresidente Evo Morales en las de presión registradas en carreteras y ciudades del país.

Asimismo, pidió al Ejecutivo asumir una postura más firme para garantizar el libre tránsito y restablecer la estabilidad institucional, en medio de los bloqueos que afectan el abastecimiento de alimentos, combustibles y productos básicos.

“El 95% de los bolivianos quiere trabajar, quiere producir y seguir con sus actividades”, manifestó el representante cívico, al anunciar sobre las consecuencias económicas y sociales que dejan las protestas prolongadas.

Nueva normativa en 60 días

Respecto al anuncio del Gobierno de elaborar una nueva normativa agraria en un plazo de 60 días, Zambrana respaldó la iniciativa y señaló que ese tiempo permitirá abrir mesas de trabajo y procesos de socialización con distintos sectores sociales y productivos.

Además, planteó avanzar hacia políticas regionalizadas relacionadas con la administración de tierras y el desarrollo productivo.

“Cada región tiene que tomar su decisión para ver cómo va a administrar su política de tierra”, sostuvo.

La abrogación de la Ley 1720 fue anunciada por el presidente Rodrigo Paz luego de semanas de protestas y movilizaciones de sectores campesinos e indígenas que rechazaban la norma por considerar que ponía en riesgo la propiedad de pequeñas tierras agrícolas.

Mientras tanto, los bloqueos y movilizaciones continúan en varias regiones del país, especialmente en La Paz y Cochabamba, donde diferentes sectores mantienen de presión y exigen medidas respuestas del Gobierno.

Finalmente, exhortó al Gobierno a tomar decisiones para garantizar el libre tránsito y la estabilidad institucional.

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