Se unen a la COB: Mineros cooperativistas marchan desde El Alto hacia La Paz en medio de protestas

Mineros cooperativistas comenzaron a concentrarse la mañana de este jueves en el sector del Puente Bolivia de la ciudad de El Alto para iniciar una marcha hacia la ciudad de La Paz, en el marco de la convocatoria realizada por la Central Obrera Boliviana (COB).

Los movilizados llegaron desde tempranas horas portando banderas, cascos y distintivos de sus cooperativas mineras, mientras se organizaban para descender hacia el centro paceño.

La marcha forma parte de las movilizaciones impulsadas por distintos sectores sociales y organizaciones afiliadas a la COB en medio del conflicto y las protestas que se registran en varias regiones del país.

Carniceros también se unen a marchas

En este contexto, mediante un ampliado con el sector, la Federación Departamental de Carniceros de La Paz (Fedecar) también anunció que acatará un paro indefinido desde la ciudad de El Alto debido a los perjuicios generados por los marchistas. Esta situación fue denunciada, destacando la falta de producto cárnico que no puede llegar hasta el departamento por los mitines en carreteras.

La presencia de los mineros generó congestión vehicular en sectores de El Alto y se prevé que la movilización afecte el tránsito en distintas avenidas de ingreso a la sede de gobierno.

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