Bloqueos ponen en riesgo la vida de 27 recién nacidos que necesitan oxígeno para vivir

En el servicio de Neonatología y Terapia Intensiva del Hospital de la Mujer, 31 recién nacidos se encuentran internados, de los cuales 27 dependen de oxígeno para sobrevivir, según explicó la doctora Patricia Loma. La escasez de este insumo vital pone en riesgo la vida de los menores, especialmente aquellos de menos de 37 semanas que requieren atención.

“Si a los 27 menores les falta el oxígeno estaríamos en problemas. No podríamos garantizarles la vida a estos bebés”, advirtió la doctora Loma.

Sin insumos

La especialista también informó que, debido a los bloqueos, se registra falta de medicamentos y dificultades en el funcionamiento del banco de leche, lo que afecta a los bebés que dependen de donaciones maternas.

“Los papás no están viniendo a las visitas de los bebés, y tampoco estamos recibiendo leche para el banco de donaciones, lo que agrava la situación”, añadió.

Declaran emergencia

El hospital ha declarado emergencia en todo el sistema hospitalario departamental, pues la situación se repite en otros nosocomios. Los bloqueos han generado retrasos en el abastecimiento de insumos, medicamentos y oxígeno, afectando la atención de pacientes críticos y poniendo en riesgo la vida de los recién nacidos y madres que requieren asistencia respiratoria.

“Ya se había comunicado que con la vida humana no se puede jugar; tenemos bastante pacientes en el servicio de neonatología y terapia intensiva”, puntualizó la doctora.

El hospital solicita priorizar el suministro de oxígeno, medicamentos y leche materna, y llama a garantizar el tránsito seguro para que los insumos lleguen a los centros de salud, evitando una crisis mayor en la atención neonatal.

Esta situación refleja las graves consecuencias de los bloqueos prolongados sobre la salud pública, especialmente en servicios críticos como Neonatología, donde cada hora y cada recurso son vitales para la vida de los menores.

Mira la programación en Red Uno Play