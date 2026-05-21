Filas interminables en Viru Viru: familias pasan la noche para enviar alimentos a La Paz

Largas filas se registran en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, donde cientos de personas esperan por varias horas e incluso pasan la noche para poder enviar alimentos y encomiendas a sus familiares en la ciudad de La Paz.

De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar, alrededor de 400 personas permanecían en filas con conservadoras, bolsas y cajas cargadas principalmente con carne de pollo y de res. Algunos denunciaron que la capacidad es limitada y que solo se estaría permitiendo el envío de una cantidad reducida de personas por vuelo.

“Estoy enviando pollito y carne, dos cajitas pequeñas nomás tengo”, relató una mujer que esperaba su turno. Consultada sobre el costo, explicó: “Me han dicho a 10 bolivianos por kilo”.

La situación obligó a varias familias a permanecer durante horas e incluso pasar la noche en las afueras de la terminal aérea.

“Desde las siete de la mañana estoy. He dormido aquí y sigo aquí”, afirmó otra de las personas que aguardaba en la fila.

Los ciudadanos también expresaron su molestia por una supuesta preferencia hacia empresas para el traslado de carga, situación que, según indicaron, dificultó la atención a particulares que buscan enviar pequeñas cantidades de alimentos.

“Estamos llevando pequeñas cositas. Las empresas están llevando 60 o 70 cajas y no nos dan preferencia a nosotros”, reclamó una mujer afectada.

En el sector podían observarse decenas de conservadoras y paquetes listos para ser enviados hacia La Paz, mientras los familiares continúan pidiendo mayores facilidades y la habilitación de más espacios para el traslado de alimentos.

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