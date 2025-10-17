¡Atención viajeros!: aeropuertos solo operarán con vuelos internacionales el día de elecciones

Este domingo, jornada electoral en Bolivia, los aeropuertos internacionales Viru Viru (Santa Cruz) El Alto (La Paz) y Jorge Wilstermann (Cochabamba) operarán exclusivamente con vuelos internacionales. Los vuelos nacionales quedarán suspendidos por 24 horas, conforme a la resolución del Tribunal Supremo Electoral.

Jean Touchard, responsable regional Santa Cruz de Navegación Aérea y Administración de Aeropuertos (Naabol), informó que en la terminal aérea cruceña las operaciones estarán centradas en salidas y llegadas de vuelos procedentes del exterior.

El funcionario garantizó el transporte terrestre para los pasajeros internacionales, en ese sentido dijo que en el transcurso de esta jornada se están ultimando detalles para garantizar este servicio durante la jornada electoral.

“En el caso del aeropuerto Viru Viru se ha previsto la logística del transporte terrestre, es decir que va a operar la línea de micro y los taxis que prestan el servicio de traslado desde la terminal aérea hasta la capital cruceña. De igual forma se está habilitando el transporte terrestre en los otros aeropuertos internacionales para los pasajeros”, indicó Touchard.

Desde el Gobierno, ayer afirmaron que el domingo no habrá atención en ningún aeropuerto para vuelos nacionales, aunque sí autorizarán las operaciones relacionadas a temas de salud o de emergencia.

