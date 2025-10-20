TEMAS DE HOY:
Tuto Quiroga gana en Santa Cruz con el 61,76% de los votos, según el cómputo preliminar

Según los resultados preliminares, “Tuto” Quiroga se impuso en los departamentos de Santa Cruz, Tarija y Beni

Miguel Ángel Roca Villamontes

19/10/2025 21:08

De acuerdo con datos del Sistema de Registro y Procesamiento de Resultados Electorales (Sirepre), al 97,63% de las actas computadas, Jorge “Tuto” Quiroga obtuvo el 61,76% de los votos en el departamento de Santa Cruz, mientras que Rodrigo Paz alcanzó el 38,24%.

La segunda vuelta presidencial en Bolivia dejó un mapa político dividido. Según los resultados preliminares, “Tuto” Quiroga se impuso en los departamentos de Santa Cruz, Tarija y Beni, mientras que Rodrigo Paz logró ventaja en el resto del país, consolidándose como el virtual ganador de la contienda.

En Santa Cruz, bastión opositor al Movimiento Al Socialismo, Quiroga logró un respaldo mayoritario que superó el 60% de los votos válidos. Sin embargo, los resultados nacionales muestran que Rodrigo Paz amplió su ventaja en La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Chuquisaca y Pando, inclinando el resultado general a su favor.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) prevé concluir el cómputo oficial en las próximas horas y ratificar los resultados definitivos de esta inédita segunda vuelta presidencial en la historia democrática del país.

