El cómputo de actas en Potosí alcanza el 46%

Con el 46% de las actas computadas, Libre tiene el 51,41% de los votos y el PDC el 48,59%.

20/10/2025 12:18

El escrutinio electoral en Potosí avanza con lentitud y hasta las 12:00 de este lunes alcanzaba el 46% de las actas computadas, mientras el Tribunal Electoral Departamental espera la llegada de resultados desde las provincias más alejadas. Paralelamente, se habilitaron centros para la emisión de certificados de impedimento a los ciudadanos que no pudieron votar por causas de fuerza mayor.

Con el 46% de las actas computadas, Libre tiene el 51,41% de los votos, en tanto que el binomio Paz-Lara del PDC cuenta con el 48,59%.

Oruro el primero en computar actas al 100%

El departamento de Oruro fue el primero en alcanzar el 100% del cómputo oficial y los resultados dan cuenta de que el PDC alcanzó el 60,34% de los votos y Libre consiguió el 36,66%.

 

