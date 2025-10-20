Rodrigo Paz gana con 54% y será presidente hasta 2030; conozca los detalles de su vida

Con más del 97% del escrutinio, el Sistema de Recuento Preliminar (Sirepre) del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Rodrigo Paz ganó la segunda vuelta con el 54,5% de los votos, frente al 47,4% conseguido por Jorge Tuto Quiroga.

El candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz, de 58 años, fue electo presidente de Bolivia y asumirá el mando del país tras una campaña con un discurso centrado en la estabilidad fiscal, la apertura económica y el apoyo a los sectores populares que impulsan el consumo interno.

Nacido en Santiago de Compostela (España) en 1967, durante el exilio de su padre, el expresidente Jaime Paz Zamora (1989-1993), Rodrigo Paz vivió su infancia entre distintos países antes de regresar a Bolivia a los 15 años.

Estudió Relaciones Internacionales y obtuvo una maestría en Gestión Pública en la American University de Washington D.C. Su carrera política comenzó recién a los 32 años, cuando fue electo diputado por Tarija. Luego se desempeñó como alcalde y senador por ese departamento.

En la primera vuelta de las elecciones generales no logró imponerse en su bastión político, Tarija, donde obtuvo el 19% de los votos; sin embargo, su propuesta de renovación y estabilidad económica logró consolidarse en la segunda vuelta.

Durante su campaña, Paz propuso reducir impuestos, facilitar el acceso al crédito y eliminar las restricciones a las importaciones. Además, planteó revisar los subsidios al combustible y avanzar hacia una descentralización presupuestaria que devuelva autonomía a las regiones.

Con un enfoque pragmático, Paz inicia su gestión prometiendo estabilidad fiscal, diálogo político y una administración “moderna y responsable” para enfrentar los desafíos económicos que atraviesa el país.

Mira la programación en Red Uno Play