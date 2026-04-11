Instalan detectores y rayos X: así avanza la reconversión de la terminal presidencial en Viru Viru

El Gobierno inició la transformación de la Terminal Presidencial de Viru Viru, en Santa Cruz, con la instalación de detectores de metales, escáneres de rayos X y áreas de atención, como parte de su adecuación para vuelos comerciales.

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, lideró el inicio de los trabajos tras la instrucción del presidente Rodrigo Paz, con el objetivo de descongestionar la terminal principal y optimizar el uso de la infraestructura aeroportuaria.

De uso exclusivo a terminal operativa

La terminal, construida en 2014, fue concebida como un espacio de uso exclusivo presidencial y utilizada de forma limitada en los últimos años, principalmente por autoridades y delegaciones oficiales.

Contaba con salones ejecutivos, áreas privadas y espacios de descanso, lo que reflejaba un enfoque orientado a uso restringido. Según datos oficiales, su utilización era esporádica, con alrededor de 15 operaciones al año.

Equipamiento y adecuaciones en marcha

Actualmente, el espacio es intervenido para su adaptación al servicio público. Entre los avances se reporta la instalación de:

Detectores de metales

Escáneres de rayos X

Counters de atención

Áreas de espera habilitadas

Estas acciones buscan convertir la terminal en una infraestructura funcional dentro del sistema aeroportuario, mejorando los flujos de pasajeros.

Objetivo: descongestionar y ampliar capacidad

La reconversión apunta a que la terminal presidencial deje de ser un espacio subutilizado y pase a cumplir un rol en la operación regular del aeropuerto de Viru Viru, el principal del país.

“Esta infraestructura dejará de ser un espacio reservado para convertirse en una terminal destinada a descongestionar el tráfico de pasajeros”, afirmó Zamora.

Con información del Ministerio de Obras Públicas.

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