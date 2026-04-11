¿Lloverá en Bolivia este sábado 11 de abril? Revisa el pronóstico en tu ciudad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que este sábado 11 de abril estará caracterizado por una marcada inestabilidad climática en todo el país, con presencia de lluvias, tormentas eléctricas y variaciones de temperatura según la región.

En el Occidente

Las condiciones estarán dominadas por cielos nublados y precipitaciones.

La Paz registrará temperaturas entre los 8°C y 19°C, con lluvias durante la tarde.

Mientras que El Alto tendrá un comportamiento similar, con mínimas que descenderán hasta 1°C.

Oruro mantendrá un rango entre 5°C la mínima y 19°C la máxima.

Potosí se prevén lluvias durante la noche, con temperaturas que oscilarán entre 4°C y 24°C.

En la región de los Valles

El clima será variable. Cochabamba experimentará tormentas eléctricas aisladas en horas de la tarde, con temperaturas entre 12°C y 25°C.

En contraste, Sucre gozará de cielos despejados durante toda la jornada, con un rango de 11°C a 22°C.

Tarija, por su parte, tendrá temperaturas entre 12°C y 26°C, con probabilidades de lluvias en la noche.

En el Oriente del país

Las condiciones serán más cálidas, aunque acompañadas de inestabilidad.

Cobija enfrentará tormentas eléctricas en la mañana y lluvias por la tarde, con temperaturas entre 22°C y 31°C.

Trinidad también registrará tormentas eléctricas en la tarde, con valores similares.

En Santa Cruz de la Sierra, en cambio, se prevé una jornada más estable, sin lluvias, con temperaturas que oscilarán entre 18°C y 29°C.

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