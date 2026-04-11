¿Sube o baja? Así amanece el dólar paralelo en Bolivia este sábado 11 de abril

El mercado informal de divisas en Bolivia presenta este sábado 11 de abril una tendencia de ligeras variaciones en la cotización del dólar paralelo, reflejando ajustes moderados en comparación con la jornada anterior.

De acuerdo con datos del portal dolarboliviahoy.com, la divisa estadounidense se ubica en Bs 9,31 para la compra y Bs 9,28 para la venta, evidenciando una leve subida respecto al viernes, cuando ambas cotizaciones se encontraban en Bs 9,30.

Por su parte, la plataforma bolivianblue.net, que actualiza sus cifras de manera periódica, reporta el dólar paralelo en Bs 9,32 para la compra y Bs 9,29 para la venta. En este caso, se observa un comportamiento mixto: mientras la compra se mantiene, la venta registra una ligera baja frente a los Bs 9,30 del día anterior.

Estas fluctuaciones, aunque mínimas, reflejan la dinámica del mercado informal, el cual, pese a no formar parte del sistema financiero regulado, se ha convertido en una referencia clave para ciudadanos y sectores económicos que operan con moneda extranjera.

Cotización oficial

En contraste, el Banco Central de Bolivia mantiene sus valores sin variaciones significativas. Para este sábado, la entidad fija el dólar en Bs 9,25 para la compra y Bs 9,44 para la venta, cifras idénticas a las registradas en la jornada previa.

La estabilidad en el tipo de cambio oficial contrasta con las pequeñas oscilaciones del mercado paralelo, manteniendo una brecha que continúa siendo observada de cerca por analistas y actores económicos.

Resumen de cotizaciones

Dolarboliviahoy.com: Bs 9,31 (compra) / Bs 9,28 (venta)

Bolivianblue.net: Bs 9,32 (compra) / Bs 9,29 (venta)

BCB (oficial): Bs 9,25 (compra) / Bs 9,44 (venta)

En un contexto de estabilidad relativa, el comportamiento del dólar paralelo sigue marcado por ajustes leves que reflejan la sensibilidad del mercado ante factores económicos y expectativas cambiarias.

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