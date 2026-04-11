Alquilaron una casa para ocultar bienes de Marset; hay tres detenidos

En un operativo realizado hoy en el km 9 de la Doble Vía La Guardia, la Policía identificó un domicilio particular que fue alquilado específicamente para ocultar objetos sustraídos de la quinta precintada de Sebastián Marset. En el lugar, las autoridades aprehendieron a tres personas, quienes son familiares directos del casero y el jardinero de la propiedad original.

El comandante departamental, David Gómez, detalló que en el inmueble se recuperaron livings, comedores, televisores de gran tamaño y diversos muebles que pertenecen al patrimonio bajo custodia judicial. Durante la exhibición de los objetos, el jefe policial fue enfático al declarar que “desmentimos categóricamente que habrían sido funcionarios policiales quienes habrían sustraído estos muebles”, aclarando así las especulaciones sobre el manejo de los bienes incautados.

Responsabilidad de los encargados de la quinta

La investigación determinó que los responsables del presunto robo fueron Armando P. y Karen P., una pareja de esposos encargada del cuidado de la quinta, junto a Kevin P., también integrante del núcleo familiar. Estos individuos aprovecharon su acceso a la casa quinta para retirar el mobiliario, trasladándolo a este segundo domicilio en la zona del noveno anillo para evitar sospechas.

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