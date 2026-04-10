Emboscada y enfrentamiento: operativo antidroga termina con heridos en Bulo Bulo

Un operativo de interdicción ejecutado por la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) y efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) en la localidad de Bulo Bulo, municipio de Entre Ríos, terminó en una emboscada contra el contingente policial, con varios uniformados heridos y daños materiales.

Según reportes preliminares, los efectivos realizaban tareas de control y rastrillaje antidroga cuando fueron interceptados por un grupo numeroso de personas que bloqueó la vía e intentó impedir el operativo. La situación escaló rápidamente y derivó en agresiones con piedras, palos y petardos.

Ante el ataque, los uniformados utilizaron agentes químicos para dispersar a los agresores y replegarse, con el objetivo de resguardar su integridad. El enfrentamiento se extendió por más de media hora, de acuerdo con reportes televisivos.

Como resultado, varios policías resultaron heridos y vehículos oficiales sufrieron daños. Los efectivos lesionados fueron evacuados a centros médicos para recibir atención.

En el marco del operativo, también se aprehendió a personas presuntamente vinculadas con la emboscada, además del secuestro de motorizados y otros elementos considerados de interés para la investigación.

Los aprehendidos y el material incautado fueron trasladados al comando de Umopar en Chimoré, donde se desarrollan las investigaciones. Hasta el momento, se espera un informe oficial que detalle con precisión lo ocurrido y establezca responsabilidades.

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