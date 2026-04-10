"Es su compañero de sueños": El desgarrador pedido de una madre para recuperar el saxofón de su hijo

Lo que debía ser un retorno rutinario a casa, después de una extenuante jornada de estudio y arte, se transformó en una tragedia personal para un joven músico en Cochabamba. Entre lágrimas y un silencio que duele, la familia ha iniciado una búsqueda desesperada: el saxofón del adolescente, su herramienta de vida, quedó olvidado en el interior de un minibús.

Un descuido nacido del agotamiento

El incidente ocurrió al finalizar el día, cuando el menor de 13 años retornaba de sus clases. Según relató su madre, el ritmo de vida del pequeño artista es sacrificado: sale de casa a las 6:30 de la mañana y regresa cerca de las 20:00.

Fue precisamente ese cansancio acumulado el que provocó el descuido. El joven se quedó dormido en el asiento del trufi y, al despertar sobresaltado al notar que su parada estaba cerca, bajó rápidamente del vehículo, dejando atrás el estuche con su instrumento. Para cuando se dio cuenta del error, el motorizado ya se había perdido entre el tráfico paceño.

Más que un objeto, un futuro profesional

Para este adolescente, el saxofón no es un simple bien material; representa cinco años de disciplina, incontables horas de ensayo y la ilusión de una carrera profesional. La pérdida ocurre, además, en el momento más crítico: la semana de exámenes.

"Estoy angustiada, estoy desesperada. Lo único que puedo pedir es que la persona que lo tenga, que por favor se ponga la mano en el pecho y me lo devuelva", clamó la madre entre sollozos. "Mi hijo se está perjudicando bastante. Él ama su saxofón, más que el valor económico, es el valor sentimental que tiene".

La situación económica de la familia hace que reponer el instrumento sea una meta casi inalcanzable de forma inmediata, lo que aumenta la angustia del joven que hoy ve sus sueños en pausa.

Campaña de retorno: ¡Ayudemos a encontrarlo!

La madre ha difundido el caso en diversas plataformas y redes sociales, confiando en que una persona de buen corazón devuelva el instrumento. Se ha anunciado una gratificación económica para quien facilite la recuperación del saxofón.

Teléfono de contacto: 74562672

Referencia: Saxofón olvidado en un trufi (minibús) en la ciudad de Cochabamba.

Cualquier dato o pista sobre el paradero del instrumento puede devolverle la sonrisa y la música a un niño que solo espera volver a tocar.

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