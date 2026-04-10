Cochabamba celebra a la niñez: Parques gratuitos, adrenalina en el sur y actos de honor marcarán el 12 de abril

Con el objetivo de agasajar a los más pequeños en el Día del Niño Boliviano, el municipio de Cercado ha dispuesto una nutrida agenda de actividades que combinan recreación, reconocimiento al mérito y concientización social. Los festejos, que ya iniciaron con marchas simbólicas, tendrán su punto máximo este domingo 12 de abril.

Adrenalina y diversión gratuita en el sur

La gran novedad de este año se centra en el Parque de la Integración, ubicado en la zona sur de la ciudad, que se posiciona como el único centro recreativo a nivel nacional en contar con un campo propio de Paintball.

Para este domingo, el ingreso será totalmente gratuito desde las 9:00 de la mañana. Según informó el encargado del parque, Gunnar Guizza, los niños de 9 a 12 años podrán disfrutar de una experiencia didáctica y motivadora utilizando marcadoras con perlas de hidrogel (menos dolorosas y más seguras) y tiro al blanco con aire comprimido. Además de la adrenalina, el parque ofrecerá sus atractivos habituales: piscinas y chapoteadores, cuerda tirolesa y sauna, además de espacios de juegos múltiples.

Cabe destacar que todos los parques municipales del Cercado también abrirán sus puertas sin costo alguno durante el domingo para el deleite de las familias cochabambinas.

Reconocimiento a la excelencia infantil

El festejo también tendrá un componente formal y de incentivo. El concejal Joel Flores anunció que el lunes, en una Sesión de Honor especial, el Concejo Municipal distinguirá a 20 niños y niñas seleccionados entre decenas de postulantes.

Las categorías de premiación incluyen:

Excelencia estudiantil. Talento cultural y deportivo. Niños con discapacidad o condiciones especiales. Talento extraordinario.

"Queremos darles un mensaje positivo; la niñez es fundamental en el deporte, la cultura y la inteligencia de nuestra ciudad", subrayó el legislador edil.

Marcha por la inclusión y los derechos

Como antesala a las celebraciones, este jueves se llevó a cabo una emotiva marcha por las principales calles de la ciudad, protagonizada por niños, niñas y jóvenes con capacidades distintas. La movilización concluyó en la Plaza 14 de Septiembre, donde se exigió el respeto al derecho a la educación inclusiva.

Representantes municipales recordaron que es obligación de todas las instituciones educativas garantizar espacios para este sector vulnerable. "La diversidad es el motor de la sociedad. Necesitamos generar mayor empatía y valor a estas personas, porque cada uno tiene algo especial que aportar", señalaron durante el acto, instando además a la población a denunciar cualquier tipo de abuso contra los menores.

Con juegos, honores y un fuerte llamado a la reflexión, Cochabamba se declara lista para celebrar a quienes son el presente y futuro de la región.

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