Denuncian minería ilegal: Emboscada a policías en Sorata deja a un efectivo herido

Un operativo policial en el municipio de Sorata, en el departamento de La Paz, terminó en un violento enfrentamiento luego de que efectivos fueran emboscados mientras intentaban restituir un derecho minero en una comunidad.

De acuerdo con el reporte oficial, cerca de 350 efectivos policiales participaron en la intervención, que buscaba recuperar el control de un área presuntamente avasallada por grupos vinculados a la minería ilegal.

Policía herido por arma de fuego

Durante el repliegue del contingente, uno de los uniformados, identificado como el suboficial Daniel Gonzalo Choque, resultó herido por un impacto de bala en la pierna.

El efectivo fue evacuado inicialmente al hospital de Sorata y posteriormente derivado a su seguro para continuar con su tratamiento. Su estado de salud es estable.

Según las autoridades, el proyectil ingresó por el talón y salió por la planta del pie, evidenciando la gravedad del ataque.

Uso de dinamita y armas de fuego

Las autoridades denunciaron que los efectivos fueron recibidos con detonaciones de dinamita y disparos de arma de fuego, lo que provocó además daños en vehículos policiales.

“Producto de esta agresión ilegal tenemos un policía herido y daños en la estructura de los vehículos”, informaron desde el comando policial.

Ante estos hechos, la Policía formalizó una denuncia por tentativa de homicidio.

Denuncian grupos organizados y minería ilegal

El caso también puso en evidencia la presencia de grupos organizados vinculados a la minería ilegal, que operarían al margen de la ley en la región.

Autoridades señalaron que estos grupos cuentan con logística, maquinaria pesada y redes de abastecimiento que facilitan sus actividades en zonas alejadas, incluso con presunta participación de ciudadanos extranjeros.

Anuncian nuevos operativos

Frente a este escenario, se anunció que se realizarán nuevas intervenciones, incluso con apoyo de las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público, con el objetivo de recuperar el control de las zonas afectadas.

Las autoridades advirtieron que continuarán los operativos para frenar la expansión de la minería ilegal, que, según denuncias, estaría ganando terreno en distintas regiones de los Yungas.

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