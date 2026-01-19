(Video) ¡Impactante! Una volqueta se embarranca 800 metros en Sorata

Este fin de semana se viralizaron imágenes donde una volqueta que perdió el control lentamente se embarrancó 800 metros de profundidad en el municipio de Sorata.

La policía boliviana brindó detalles sobre el accidente que habría ocurrido en el tramo caminero entre Sorata y la comunidad de Yani en horas de la mañana. Según el coronel Javier Salgueiro, subcomandante departamental de La Paz, solo se reportaron daños materiales sobre la volqueta; no hay heridos ni fallecidos.

“Esto sería entre la población de Sorata hacia la comunidad de Yani, donde habría sucedido este hecho… pero cuando llega nuestro personal al lugar, solo evidencia la presencia del vehículo; no se encontró ninguna persona”.

Todavía se realizan las investigaciones sobre qué habría ocasionado el accidente del vehículo.

Sorata es un municipio en el departamento de La Paz; está ubicado dentro de la provincia Larecaja, con un clima templado por las características de un valle; cuenta, según el último censo, con alrededor de 30.083 habitantes.

