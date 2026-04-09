TSE confirma debates simultáneos en cinco departamentos rumbo a la segunda vuelta

El Tribunal Supremo Electoral confirmó la realización de debates electorales simultáneos en cinco departamentos del país este domingo 12 de abril a las 21:00, en el marco de la segunda vuelta de las Elecciones Subnacionales 2026.

Departamentos participantes

Los debates se desarrollarán en:

Santa Cruz

Tarija

Oruro

Beni

Chuquisaca

En cada región participarán las y los candidatos a las gobernaciones, con el objetivo de promover el voto informado mediante el contraste de propuestas.

Seis ejes temáticos

El TSE estableció una metodología común para todos los debates, que incluirá seis ejes principales:

Economía y finanzas

Salud y educación

Pacto fiscal

Desarrollo productivo y seguridad jurídica

Conectividad, infraestructura y carreteras

Medio ambiente

Formato del debate

Formato del debate

El formato garantizará igualdad de condiciones para todos los participantes. Cada candidato contará con:

2 minutos y medio para exposición inicial

30 segundos para formular preguntas

1 minuto para responder

1 minuto para réplica

1 minuto para dúplica

Al finalizar, cada postulante tendrá 2 minutos adicionales para solicitar el voto ciudadano.

Reglas y restricciones

El reglamento prohíbe:

Lenguaje ofensivo o discriminatorio

Ataques personales

Uso de pancartas u objetos partidarios

Además, las barras de apoyo deberán permanecer fuera de un perímetro de seguridad de 100 metros, y se restringe el uso de pirotecnia o elementos que interfieran con el desarrollo del evento.

En caso de incumplimientos reiterados, se aplicarán sanciones como la reducción del tiempo de intervención.

Transmisión abierta

Los debates serán transmitidos a través de las redes institucionales del Órgano Electoral y en señal abierta, permitiendo su retransmisión por distintos medios de comunicación.

Estos espacios buscan fortalecer la transparencia del proceso electoral y brindar a la ciudadanía herramientas para tomar decisiones informadas en la segunda vuelta.

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