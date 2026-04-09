Tensión en Bulo Bulo: Reportan gasificación cerca de un hospital y emboscada a patrullas de la Felcn

Una jornada de tensión y caos se vivió en las últimas horas en la localidad de Bulo Bulo, perteneciente al municipio de Entre Ríos, departamento de Cochabamba. Lo que inició como un operativo de interdicción de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) derivó en un enfrentamiento abierto que dejó a la población civil y a pacientes de un centro médico en medio del conflicto.

De acuerdo con reportes preliminares, efectivos de la Felcn se encontraban realizando labores de rastrillaje y control en la zona cuando fueron interceptados por un numeroso grupo de pobladores. La turba, utilizando objetos contundentes y bloqueos improvisados, cercó a las patrullas para impedir la continuidad del trabajo antidroga.

La confrontación escaló rápidamente hacia agresiones físicas y verbales contra los uniformados, quienes se vieron obligados a utilizar agentes químicos para repeler el ataque y replegarse, con el fin de salvaguardar su integridad física ante la hostilidad del sector.

La situación generó indignación entre los habitantes de Bulo Bulo, quienes a través de videos y fotografías difundidos en redes sociales, denunciaron que la Policía actuó sin consideración alguna. Según los testimonios, los gases lacrimógenos alcanzaron las inmediaciones del hospital de la localidad.

Esta acción provocó escenas de desesperación entre pacientes, personal de salud y familiares, quienes tuvieron que lidiar con los efectos de los agentes químicos dentro del recinto sanitario.

A pesar de la gravedad de los incidentes y el clima de tensión que aún persiste en el municipio de Entre Ríos, ni el Ministerio de Gobierno ni el Comando Departamental de la Policía han emitido un reporte oficial detallando el saldo de los enfrentamientos.

Se desconoce hasta el momento si existen efectivos policiales o civiles heridos de gravedad, o si se lograron realizar aprehensiones tras la interrupción del operativo de interdicción.

Se espera que en las próximas horas, autoridades de la Felcn brinden una conferencia de prensa para esclarecer las circunstancias exactas de la emboscada y determinar las acciones legales que se tomarán contra quienes obstaculizaron el ejercicio de la ley y agredieron a las fuerzas del orden en esta región del trópico cochabambino.

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