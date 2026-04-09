Intervienen tienda de autopartes robadas en Cochabamba tras denuncia de una víctima

La Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) realizó la intervención de un local en la calle Moxos de la ciudad de Cochabamba, donde se vendían autopartes de dudosa procedencia, y aprehendió al propietario, un hombre que no pudo justificar el origen de los elementos encontrados.

El director departamental de Diprove, Aldrin Cordero, informó que tras la inspección se constató que varias autopartes correspondían a vehículos reportados como robados.

“El propietario no supo dar explicaciones sobre el origen de estos elementos, por lo que fue aprehendido y puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica”, señaló.

Cordero sostuvo que se identificó el local a partir de la denuncia de una víctima que reconoció partes de su vehículo sustraídas.

“Esto permitió que se lleve a cabo la intervención y se recuperen los elementos encontrados en el local”, explicó.

El personal de Diprove hizo un llamado a la población para que reconozca y denuncie autopartes robadas, colaborando así con las investigaciones y la recuperación de bienes sustraídos.

Mira la programación en Red Uno Play