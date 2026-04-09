TEMAS DE HOY:
Feminicidio Mayapa Caja fuerte

20ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Intervienen tienda de autopartes robadas en Cochabamba tras denuncia de una víctima

El propietario fue aprehendido por no justificar el origen de los elementos y puesto a disposición del Ministerio Público. Una de las víctimas reconoció partes de su vehículo, lo que permitió el operativo.

Cristina Cotari

09/04/2026 14:44

Diprove interviene tienda de autopartes robadas en Cochabamba. Foto: RR.SS.
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

La Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) realizó la intervención de un local en la calle Moxos de la ciudad de Cochabamba, donde se vendían autopartes de dudosa procedencia, y aprehendió al propietario, un hombre que no pudo justificar el origen de los elementos encontrados.

El director departamental de Diprove, Aldrin Cordero, informó que tras la inspección se constató que varias autopartes correspondían a vehículos reportados como robados.

“El propietario no supo dar explicaciones sobre el origen de estos elementos, por lo que fue aprehendido y puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica”, señaló.

Cordero sostuvo que se identificó el local  a partir de la denuncia de una víctima que reconoció partes de su vehículo sustraídas.

“Esto permitió que se lleve a cabo la intervención y se recuperen los elementos encontrados en el local”, explicó.

El personal de Diprove hizo un llamado a la población para que reconozca y denuncie autopartes robadas, colaborando así con las investigaciones y la recuperación de bienes sustraídos.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla: duelo de voces

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla: duelo de voces

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD