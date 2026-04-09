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Rescatan a una martucha en estado crítico en Cochabamba: estaba desnutrida y enferma

Durante el examen  se detectó afecciones en las vías respiratorias, desnutrición y deshidratación en el animal. Se presume que solo recibía plátano como alimento.

Cristina Cotari

09/04/2026 14:32

Martucha rescatada está en estado crítico y recibe cuidados especializados en Cochabamba . Foto: GAMC
Cochabamba, Bolivia

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El Refugio Municipal de Animales Silvestres de Cochabamba informó sobre el rescate de una martucha en Quillacollo, la cual fue trasladada a la ciudad  para recibir evaluación y cuidados especializados.

Según el informe veterinario, la martucha es un animal nocturno de tierras bajas con alimentación omnívora. Durante su examen físico se detectó afecciones en las vías respiratorias, desnutrición y deshidratación, debido a que se presume que solo recibía plátano como alimento.

“El animal recibirá atención integral y estudios complementarios hasta que pueda determinarse su posterior derivación”, indicó un especialista. El refugio destacó que la martucha no puede ser comercializada, ya que es una especie protegida.

El rescate busca garantizar la rehabilitación y bienestar del animal, asegurando que reciba los cuidados adecuados antes de decidir su reintegración a su hábitat natural o traslado a un centro especializado.

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