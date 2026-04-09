Denuncian minería ilegal en La Asunta que causa daños medioambientales

La denuncia de presunta actividad minera ilegal en el municipio de La Asunta, en los Yungas de La Paz, encendió las alarmas entre autoridades y pobladores, tras el ingreso de maquinaria pesada y los daños reportados en caminos y puentes de la zona.

Según reportes, al sector habrían ingresado cargadoras frontales, volquetas y otros equipos, presuntamente vinculados a operaciones de explotación aurífera sin autorización.

“Nos estamos percatando de que estas maquinarias privadas dependen de una empresa vinculada a la exportación de minería ilegal”, señaló el analista de Jubileo, Héctor Córdova.

Los pobladores también advirtieron que estas operaciones estarían siendo ejecutadas por ciudadanos extranjeros, lo que incrementa la preocupación sobre la legalidad de las actividades.

Sin embargo, más allá del movimiento de maquinaria, uno de los principales reclamos se centra en los daños a la infraestructura vial.

“Han dañado caminos de la red troncal y esto puede afectar a comunidades cercanas”, denunciaron comunarios.

Ante esta situación, autoridades municipales cuestionan si estas actividades cuentan con autorización de instancias como la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) o el Gobierno central, y exigieron una verificación en campo.

“Es un tema serio por el daño económico y ambiental que se está generando”, advirtieron.

Expertos señalan que el crecimiento de la minería, especialmente del oro, ha incrementado la preocupación por la falta de control estatal, lo que derivaría en millonarias pérdidas por evasión de impuestos y regalías.

“Se estima que el país podría estar perdiendo alrededor de 1.500 millones de dólares por falta de control en el sector”, indicó Córdova.

A este escenario se suma un reciente operativo en la zona de Sorata, donde una intervención para frenar actividades mineras ilegales derivó en un enfrentamiento armado contra efectivos policiales.

Las autoridades anunciaron que estos hechos serán investigados y no descartan iniciar procesos legales para frenar la expansión de la minería ilegal en el país.

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