Paz anuncia obras para Achacachi: "Estamos devolviendo recursos"

Durante su anuncio, también reconoció fallas en el sector hidrocarburos y promete sancionar a responsables de corrupción

En un acto público en el municipio de Achacachi, el presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, brindó un mensaje en el que reconoció la molestia de la población por la crisis en el suministro de combustibles y anunció una serie de medidas económicas y proyectos para la región.

La autoridad admitió irregularidades en el manejo del sector hidrocarburos y señaló que ya se tomaron decisiones para corregir la situación.

“Es verdad lo que ustedes reclaman, por eso hemos cambiado autoridades y estamos devolviendo recursos”, afirmó.

En ese sentido, informó que ya se restituyeron cerca de Bs 9 millones, principalmente destinados al sector del transporte, afectado por la problemática.

Asimismo, denunció la existencia de “mafias” dentro de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), vinculadas a la comercialización irregular de combustibles.

“Había gente que no quería soltar la mamadera y estaba haciendo contrabando de mala gasolina y diésel”, aseguró.

Durante su intervención, el mandatario también anunció la asignación de Bs 15 millones para reactivar el proyecto de alcantarillado en Achacachi, actualmente paralizado por un proceso judicial.

Además, comprometió una inversión superior a Bs 20 millones para proyectos productivos en la provincia Omasuyos, así como la construcción de dos puentes por municipio, alcanzando un total de 12 infraestructuras para la región.

“No es promesa, la plata ya está garantizada y vamos a firmar en acta”, sostuvo.

El presidente también adelantó la presentación de un proyecto de ley denominado “Mi Bolivia Lechera”, orientado a fortalecer la producción ganadera y apoyar a los pequeños productores.

En su discurso, reiteró su compromiso de sancionar a los responsables de actos de corrupción en el sector hidrocarburos.

“Voy a meter a la cárcel a los corruptos que han hecho daño al pueblo”, enfatizó.

El mandatario aseguró que retornará a la región en los próximos meses para verificar el cumplimiento de los compromisos asumidos, en un contexto marcado por demandas sociales y exigencias de soluciones inmediatas.

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