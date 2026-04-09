JP Velasco celebra su cumpleaños con gremiales del mercado Florida

Este jueves 9 de abril, el candidato a la Gobernación de Santa Cruz por la agrupación Libre, JP Velasco, celebró su cumpleaños en medio de actividades de campaña, junto a comerciantes del mercado Florida.

“Quedan 10 días para las elecciones de la segunda vuelta. Vinimos al mercado en compañía de nuestros asambleístas a tomar un rico desayuno vitaminado y a distribuir nuestro mensaje y la esperanza de una Santa Cruz diferente, con visión a futuro”, señaló.

En ese contexto, el candidato también confirmó su participación en el debate organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), previsto para este domingo.

Como parte de su agenda de campaña, Velasco tiene programadas actividades durante toda la jornada, que incluyen una charla con estudiantes de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y, por la tarde, un recorrido por el Distrito 14 de la capital cruceña.

El candidato intensifica así sus actividades proselitistas de cara a la segunda vuelta electoral.

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