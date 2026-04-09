“La señora estaba enmanillada con la niña”: dramático relato tras violento asalto en Los Lotes

Un atraco se registró en un domicilio del barrio Villa Esperanza, en la zona de Los Lotes, en Santa Cruz, donde al menos tres delincuentes ingresaron armados y redujeron a toda una familia, incluyendo menores de edad.

De acuerdo con los primeros reportes, los antisociales irrumpieron en la vivienda utilizando armas de fuego, logrando someter a los ocupantes para luego maniatarlos con esposas y manillas plásticas. Posteriormente, procedieron a sustraer todo lo que encontraron a su paso, entre dinero en efectivo, joyas y otros objetos de valor. No se descarta el robo de una caja fuerte.

Una vecina del lugar relató la dramática escena que encontró tras el hecho.

“Yo no escuché nada, estaba lloviznando. Cuando golpearon mi puerta salí y encontré a la señora enmanillada con la niña, y al vecino también reducido. El bebé lloraba”, contó.

Según su testimonio, una de las víctimas estaba con manillas plásticas y otra con esposas metálicas similares a las utilizadas por la Policía. La mujer también denunció la falta de respuesta oportuna de las autoridades.

“Yo llamé a la patrulla y nunca llegó. Antes siempre había patrullaje por la zona, ahora ya no hay”, reclamó.

Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) se desplazaron hasta el lugar e iniciaron un operativo para dar con los responsables. Se conoce que los delincuentes habrían huido en un vehículo color negro y que incluso se llevaron los DVR de las cámaras de seguridad del inmueble para evitar ser identificados.

Equipos de inteligencia se encuentran recolectando imágenes de cámaras cercanas y realizando rastrillajes en la zona sur de la ciudad, ya que se presume que los autores escaparon por rutas alternas de difícil acceso.

Las víctimas, que serían al menos cuatro integrantes de una familia, incluidos niños, fueron auxiliadas por vecinos. Hasta el momento, se espera un informe oficial por parte de la Policía y del Ministerio Público para esclarecer completamente este hecho que vuelve a poner en evidencia la preocupación por la inseguridad en la zona.

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