Cuidado con los mensajes falsos: el BCB advierte sobre nuevas estafas digitales

El Banco Central de Bolivia (BCB) lanzó una alerta a la población ante el incremento de intentos de estafa que utilizan su nombre e imagen institucional para engañar a las personas.

Según la entidad, delincuentes están empleando correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, SMS y llamadas telefónicas para ofrecer supuestos beneficios como:

Transferencias de dinero

Créditos inmediatos

Oportunidades de inversión

Sin embargo, estas ofertas son completamente falsas y buscan obtener información confidencial de las víctimas.

¿Cómo operan las estafas?

Los estafadores:

Usan el nombre, logotipo e incluso funcionarios del BCB

Solicitan datos personales como: Contraseñas Números de cuenta Códigos QR

Prometen beneficios económicos inexistentes

Al entregar esta información, las personas permiten el acceso directo a sus cuentas y recursos.

Aclaración clave del BCB

El BCB enfatiza que:

No presta servicios a personas particulares

No abre cuentas personales

No ofrece inversiones individuales ni créditos

Su función es exclusivamente la de banca central.

Señales de alerta para no caer

Ten cuidado si recibes:

Mensajes que ofrecen dinero fácil o inmediato

Solicitudes urgentes de datos personales

Contactos que se hacen pasar por funcionarios

Enlaces o códigos QR sospechosos

Recomendaciones

No compartas información personal o bancaria

Verifica siempre las fuentes oficiales

Evita hacer clic en enlaces desconocidos

Canales oficiales

Para consultas o denuncias, el BCB habilitó:

Línea gratuita: 800 10 2023

Correo: comunicacion@bcb.gob.bo

El BCB anunció además que iniciará acciones legales contra los responsables de estos delitos, con el objetivo de proteger a la ciudadanía y frenar este tipo de fraudes.

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