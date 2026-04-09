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Policial

Cuidado con los mensajes falsos: el BCB advierte sobre nuevas estafas digitales

El Banco Central de Bolivia advierte sobre estafas que circulan por WhatsApp, llamadas y correos electrónicos. Recomienda no compartir datos personales y estar atentos a señales de fraude.

Silvia Sanchez

09/04/2026 10:15

Cuidado con los mensajes falsos: el BCB advierte sobre nuevas estafas digitales. Imagen referencial El Cronista.
Bolivia

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El Banco Central de Bolivia (BCB) lanzó una alerta a la población ante el incremento de intentos de estafa que utilizan su nombre e imagen institucional para engañar a las personas.

Según la entidad, delincuentes están empleando correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, SMS y llamadas telefónicas para ofrecer supuestos beneficios como:

  • Transferencias de dinero

  • Créditos inmediatos

  • Oportunidades de inversión

Sin embargo, estas ofertas son completamente falsas y buscan obtener información confidencial de las víctimas.

¿Cómo operan las estafas?

Los estafadores:

  • Usan el nombre, logotipo e incluso funcionarios del BCB
  • Solicitan datos personales como:

    • Contraseñas

    • Números de cuenta

    • Códigos QR

  • Prometen beneficios económicos inexistentes

Al entregar esta información, las personas permiten el acceso directo a sus cuentas y recursos.

Aclaración clave del BCB

El BCB enfatiza que:

  • No presta servicios a personas particulares

  • No abre cuentas personales

  • No ofrece inversiones individuales ni créditos

Su función es exclusivamente la de banca central.

Señales de alerta para no caer

Ten cuidado si recibes:

  • Mensajes que ofrecen dinero fácil o inmediato

  • Solicitudes urgentes de datos personales

  • Contactos que se hacen pasar por funcionarios

  • Enlaces o códigos QR sospechosos

Recomendaciones

  • No compartas información personal o bancaria

  • Verifica siempre las fuentes oficiales

  • Evita hacer clic en enlaces desconocidos

Canales oficiales

Para consultas o denuncias, el BCB habilitó:

  • Línea gratuita: 800 10 2023
  • Correo: comunicacion@bcb.gob.bo

El BCB anunció además que iniciará acciones legales contra los responsables de estos delitos, con el objetivo de proteger a la ciudadanía y frenar este tipo de fraudes.

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