Cuidado con los mensajes falsos: el BCB advierte sobre nuevas estafas digitales

El Banco Central de Bolivia advierte sobre estafas que circulan por WhatsApp, llamadas y correos electrónicos. Recomienda no compartir datos personales y estar atentos a señales de fraude.
09/04/2026 10:15
Escuchar esta nota
El Banco Central de Bolivia (BCB) lanzó una alerta a la población ante el incremento de intentos de estafa que utilizan su nombre e imagen institucional para engañar a las personas.
Según la entidad, delincuentes están empleando correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, SMS y llamadas telefónicas para ofrecer supuestos beneficios como:
Transferencias de dinero
Créditos inmediatos
Oportunidades de inversión
Sin embargo, estas ofertas son completamente falsas y buscan obtener información confidencial de las víctimas.
¿Cómo operan las estafas?
Los estafadores:
Contraseñas
Números de cuenta
Códigos QR
Al entregar esta información, las personas permiten el acceso directo a sus cuentas y recursos.
Aclaración clave del BCB
El BCB enfatiza que:
No presta servicios a personas particulares
No abre cuentas personales
No ofrece inversiones individuales ni créditos
Su función es exclusivamente la de banca central.
Señales de alerta para no caer
Ten cuidado si recibes:
Mensajes que ofrecen dinero fácil o inmediato
Solicitudes urgentes de datos personales
Contactos que se hacen pasar por funcionarios
Enlaces o códigos QR sospechosos
Recomendaciones
No compartas información personal o bancaria
Verifica siempre las fuentes oficiales
Evita hacer clic en enlaces desconocidos
Canales oficiales
Para consultas o denuncias, el BCB habilitó:
El BCB anunció además que iniciará acciones legales contra los responsables de estos delitos, con el objetivo de proteger a la ciudadanía y frenar este tipo de fraudes.
Mira la programación en Red Uno Play
09:30
12:00
12:25
14:00
15:00
16:30
09:30
12:00
12:25
14:00
15:00
16:30