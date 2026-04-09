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La ruta a los Valles cruceños está transitable con precaución

La ruta presenta alta circulación vehicular debido a lluvias y camiones con sobrepeso que dificultan el paso en sectores clave. Piden a los conductores extremar precauciones.

Silvia Sanchez

09/04/2026 9:45

Tramo crítico en Santa Cruz: piden extrema precaución en la ruta a los Valles. Foto ABC.
Santa Cruz, Bolivia

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La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que la ruta hacia los Valles cruceños se encuentra transitable con precaución, en medio de condiciones que han generado congestión vehicular.

El principal problema se registra en el tramo La Angostura – Bermejo, donde las lluvias han afectado la circulación. Aunque no se reportan derrumbes, la presencia de vehículos de alto tonelaje con sobrepeso está complicando el tránsito, especialmente en el sector de Petacas (kilómetro 67).

En ese punto, varios camiones tienen dificultades para subir debido a la pendiente húmeda, lo que ha provocado:

  • Obstrucción parcial de la vía

  • Formación de doble fila de vehículos

  • Alto tráfico en ambos sentidos

La ABC desplegó maquinaria pesada en el lugar para descongestionar el tráfico, asistir a los camiones con dificultades y restablecer la circulación de forma progresiva.

Recomendaciones para los conductores

Ante estas condiciones, la ABC recomienda:

  • No invadir carril

  • Usar cinturón de seguridad

  • No detenerse en zonas geológicamente inestables

  • Circular con precaución y paciencia

¿Dónde informarse?

Para conocer el estado actualizado de las rutas, los usuarios pueden ingresar al portal oficial:

En caso de emergencias, también está habilitada la línea de WhatsApp:

  • 71219232

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