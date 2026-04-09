La ruta a los Valles cruceños está transitable con precaución

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que la ruta hacia los Valles cruceños se encuentra transitable con precaución, en medio de condiciones que han generado congestión vehicular.

El principal problema se registra en el tramo La Angostura – Bermejo, donde las lluvias han afectado la circulación. Aunque no se reportan derrumbes, la presencia de vehículos de alto tonelaje con sobrepeso está complicando el tránsito, especialmente en el sector de Petacas (kilómetro 67).

En ese punto, varios camiones tienen dificultades para subir debido a la pendiente húmeda, lo que ha provocado:

Obstrucción parcial de la vía

Formación de doble fila de vehículos

Alto tráfico en ambos sentidos

La ABC desplegó maquinaria pesada en el lugar para descongestionar el tráfico, asistir a los camiones con dificultades y restablecer la circulación de forma progresiva.

Recomendaciones para los conductores

Ante estas condiciones, la ABC recomienda:

No invadir carril

Usar cinturón de seguridad

No detenerse en zonas geológicamente inestables

Circular con precaución y paciencia

¿Dónde informarse?

Para conocer el estado actualizado de las rutas, los usuarios pueden ingresar al portal oficial:

En caso de emergencias, también está habilitada la línea de WhatsApp:

71219232

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