Santa Cruz de la Sierra atraviesa jornadas marcadas por vientos del sur, cielos mayormente nublados y probabilidad de lluvias, condiciones que se mantendrán al menos hasta el viernes, según el reporte del agrometeorólogo Luis Alberto Alpire.

Para este jueves 9 de abril, se prevén ráfagas de viento de hasta 40 kilómetros por hora, con temperaturas que oscilarán entre los 20 y 24 grados centígrados. Además, no se descartan chubascos durante la tarde y noche, en un contexto de inestabilidad climática.

El agrometeorólogo, también conocido como el ‘Señor del Clima’, explicó que estas condiciones se mantendrán desde el miércoles hasta el viernes, con mínimas entre 18 °C y 20 °C y máximas que alcanzarán entre 24 °C y 25 °C, tanto en la capital cruceña como en el Norte Integrado.

De cara al fin de semana, el panorama cambiará. Se espera el retorno de los vientos del norte, lo que provocará un ascenso en las temperaturas, alcanzando los 29 °C el sábado y hasta 30 °C el domingo.

En cuanto a las provincias, especialmente en los Valles cruceños, persistirá la inestabilidad con lluvias y chubascos dispersos hasta el fin de semana. Esta situación incrementa el riesgo de deslizamientos de tierra, por lo que se recomienda tomar precauciones.

Finalmente, Alpire señaló que estas variaciones climáticas forman parte de una etapa de transición hacia el invierno. Según explicó, este año se perfila con condiciones normales debido a la fase neutra de los fenómenos climáticos, aunque se anticipa un descenso progresivo de temperaturas acompañado de lluvias que favorecerán al sector productivo.

Mira la programación en Red Uno Play