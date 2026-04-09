Andrés Gonzales abre la gala con “Camisa Negra” y recibe críticas divididas

Arrancó la gala de este miércoles en el escenario de La Gran Batalla – Duelo de Voces, y el primer participante en presentarse fue Andrés Gonzales, integrante del equipo de Franklin Trigo y Maisa Roca.

Con una propuesta diferente, Andrés interpretó el tema “Camisa Negra” del reconocido artista Juanes, apostando por una reversión en género mexicano pop que buscó darle un sello propio a su actuación.

Durante la evaluación, la jueza Alenir Echeverría resaltó la valentía del participante, destacando su esfuerzo pese a encontrarse con problemas de salud. “Felicitarte porque sé que estás enfermo, se nota al cantar. Quiero felicitarte porque eres osado al bailar y al prepararte. La canción me encanta, tu voz me gusta… hoy el show ha sido bueno”, expresó, aunque también le recomendó prestar atención a las indicaciones del jurado para seguir mejorando.

Por su parte, Tito Larenti señaló que la puesta en escena fue más coherente con lo que el participante busca proyectar, aunque sugirió cuidar aspectos musicales como la afinación. También lo motivó a explorar nuevos estilos con mayor precisión.

En tanto, Marco Veizaga valoró el desempeño del artista pese a su estado de salud, destacando su capacidad para sostener un buen ambiente en el escenario. Sin embargo, recomendó seguir trabajando en la identidad artística y fortalecer la propuesta musical.

Finalmente, Diego Ríos fue más crítico al señalar algunas desafinaciones durante la interpretación, indicando que la presentación no superó a otras de la competencia y exhortando al participante a innovar y evitar repetir fórmulas.

Tras las evaluaciones, se dio a conocer el puntaje promedio parcial sin considerar el voto secreto de Tito Larenti. Andrés Gonzales obtuvo una calificación de 5.0.

Por su parte, Maisa Roca agradeció las observaciones del jurado y destacó que el equipo toma en cuenta cada recomendación para seguir creciendo dentro de la competencia.

Mira la programación en Red Uno Play