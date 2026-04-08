Qué alimentos ayudan en el postparto para la recuperación y bienestar materno

En una etapa crucial como el postparto, que abarca desde los primeros días tras el nacimiento hasta los meses siguientes, especialistas destacan la importancia de una adecuada alimentación para la recuperación del cuerpo y el bienestar de la madre.

Durante este periodo, marcado también por la lactancia, el organismo experimenta una alta demanda de nutrientes, lo que puede provocar cansancio extremo y fatiga debido a los cambios en el ritmo de vida y la falta de descanso continuo.

El ginecólogo obstetra Pedro Sevilla explicó que uno de los principales déficits en esta etapa es el hierro, fundamental para combatir el agotamiento. “La mujer pasa de dormir varias horas seguidas a un descanso intermitente, lo que genera estrés y cansancio. Por eso es importante continuar con las vitaminas prenatales incluso hasta un año después del embarazo”, señaló.

Asimismo, recomendó el consumo de carnes rojas, hígado y pescado, acompañados de frutas ricas en vitamina C como naranja, mandarina o fresas, para mejorar la absorción del hierro.

Otro aspecto clave es la reposición de calcio y ácidos grasos como el omega 3, esenciales para la recuperación ósea, el sistema inmunológico y el desarrollo cognitivo.

“El DHA, presente en pescados como el salmón o la sardina, fortalece el cerebro y las defensas. Además, los lácteos, semillas como la chía y verduras de hoja verde ayudan a evitar la descalcificación durante la lactancia”, añadió el especialista.

Una dieta equilibrada que incluya estos alimentos en diferentes momentos del día será fundamental para garantizar una recuperación saludable en esta etapa.

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