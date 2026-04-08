Bolivia ama las empanadas: la de queso lidera un ranking con cifras récord

Este 8 de abril, Bolivia se suma al Día de la Empanada con una certeza clara: no es solo un antojo, es parte de la rutina diaria y de la identidad gastronómica del país.

Las cifras de consumo reflejan una tendencia en alza. Las mañanas se consolidan como el momento preferido para disfrutar este clásico, convertido en el acompañante ideal del desayuno. Con café o refresco, la empanada se instala como un hábito cotidiano que cruza generaciones.

Los fines de semana potencian aún más este fenómeno. Los domingos, en particular, los pedidos se disparan, confirmando el rol protagónico de la empanada en reuniones familiares, encuentros entre amigos y momentos compartidos.

El queso, el rey indiscutible

Aunque las preferencias varían según la región, hay un consenso nacional: la empanada de queso ocupa el primer lugar en el ranking de sabores. Su equilibrio entre textura y sabor la convierte en la opción más elegida por los bolivianos.

Detrás aparecen las empanadas de pollo y carne, mientras que sabores tradicionales como el charque muestran un crecimiento sostenido, reafirmando el valor de lo local.

En este escenario, algunas propuestas han logrado destacarse con fuerza. Es el caso de la empanada de queso de L’arome, que se volvió viral gracias a su abundante relleno y su estética irresistible.

Una tradición que evoluciona

Aunque hoy forma parte esencial de la identidad culinaria latinoamericana, la empanada tiene un origen que se remonta a antiguas preparaciones diseñadas para transportar alimentos de manera práctica. Con el tiempo, esta técnica viajó desde Medio Oriente a Europa y luego a América, donde cada región la adaptó a su cultura.

En Bolivia, esa evolución se vive a diario. La creatividad en los rellenos no deja de crecer, especialmente en ciudades como Cochabamba, donde conviven opciones clásicas como queso, pollo o charque, con versiones más innovadoras como pizza, pique o combinaciones inesperadas.

Mucho más que un plato

Hoy, la empanada no solo representa tradición, sino también versatilidad y reinvención. Ya sea frita u horneada, clásica o experimental, sigue ocupando un lugar privilegiado en la mesa boliviana.

Y en su día, el mensaje es claro: pocas cosas generan tanta conexión como una buena empanada compartida.

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