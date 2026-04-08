Día Mundial de la Empanada: recetas clásicas, fáciles y para todos los gustos

Día Mundial de la Empanada: 6 recetas clásicas para disfrutarlas

Cada 8 de abril se celebra el Día Mundial de la Empanada, una fecha que rinde homenaje a una de las preparaciones más emblemáticas de la gastronomía latinoamericana y española. Versátiles, sabrosas y siempre vigentes, las empanadas conquistan por su capacidad de adaptarse a todo tipo de rellenos y formas de cocción.

Ya sea al horno o fritas, tradicionales o innovadoras, son una excusa perfecta para compartir y disfrutar en cualquier momento.

El secreto de una buena empanada: la masa

La calidad de una empanada comienza en su base. Una masa bien lograda debe ser suave, elástica y de sabor neutro, permitiendo que el relleno sea el verdadero protagonista. Además, una textura adecuada facilita el armado y asegura un buen sellado.

Ingredientes (para 20 empanadas):

500 g de harina de trigo

100 g de manteca o 80 ml de aceite

200 ml de agua

1 cucharadita de sal

1 huevo (opcional, para pintar)

Preparación:

Formar un hueco con la harina en un bol. Agregar sal y grasa elegida. Incorporar el agua de a poco hasta unir. Amasar hasta lograr una textura suave. Dejar reposar 30 minutos. Estirar y cortar discos de 12 cm.

6 recetas para celebrar

1. Empanadas de carne tradicionales

Un clásico infaltable, jugoso y lleno de sabor.

Ingredientes: carne picada, cebolla, pimiento, huevo duro, aceitunas, comino y pimentón.

Claves: sofreír bien las verduras, enfriar el relleno antes de armar y lograr un buen repulgue.

2. Empanadas de jamón y queso

Simples, rápidas y siempre exitosas.

Ingredientes: jamón cocido, queso que funda y orégano opcional.

Claves: cortar en cubos pequeños para una mejor textura al fundirse.

3. Empanadas de humita

Sabor andino que conecta con la tradición regional.

Ingredientes: maíz, cebolla, manteca, queso fresco y especias.

Claves: lograr un relleno cremoso sin exceso de líquido.

4. Empanadas de espinaca y ricota

Livianas, equilibradas y llenas de sabor.

Ingredientes: espinaca, ricota, huevo y queso rallado.

Claves: escurrir bien la espinaca para evitar humedad.

5. Empanadas de pollo

Una opción práctica y rendidora.

Ingredientes: pollo desmenuzado, cebolla, pimiento, huevo duro y especias.

Claves: aprovechar sobras y potenciar con buen condimento.

6. Empanadas sin gluten

Una alternativa inclusiva sin resignar sabor.

Masa: premezcla sin gluten, huevo, grasa, agua y sal.

Relleno sugerido: verduras salteadas con queso.

Claves: estirar entre film para evitar que se rompa.

Celebrar el Día de la Empanada es mucho más que cocinar: es reconectar con sabores que atraviesan generaciones, animarse a probar nuevas combinaciones y compartir momentos que siempre terminan alrededor de la mesa. Porque si hay algo seguro, es que nunca hay una sola forma de disfrutar una buena empanada.

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