Todo o nada: Barcelona y Atlético abren una serie de infarto en cuartos de final de la Champions

El FC Barcelona se mide ante el Atlético de Madrid en un duelo electrizante por la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2025-2026. El conjunto dirigido por Hansi Flick llega como líder de LaLiga y con un poder ofensivo que lo posiciona como candidato al título.

En la previa, el favoritismo parece inclinarse hacia el cuadro catalán. Sin embargo, el equipo de Diego Simeone ha demostrado ser un rival incómodo, especialmente en este tipo de instancias. El reciente antecedente en el torneo doméstico, con triunfo 2-1 del Barcelona, dejó sensaciones distintas, ya que el Atlético compitió hasta el final pese a estar en desventaja numérica.

Además, el recuerdo cercano de la Copa del Rey refuerza la incertidumbre. En esa competencia, el Atlético eliminó al Barcelona en semifinales tras imponerse 4-3 en el global, evidenciando su capacidad para golpear en momentos clave y sostener la ventaja.

El presente del Barcelona es sólido, con un ataque destacado que incluso fue elogiado por el propio Simeone. No obstante, el equipo de Flick ha mostrado algunos pasajes de vulnerabilidad, como en su último enfrentamiento ante los rojiblancos, donde sufrió más de lo esperado en el cierre del partido.

Por su parte, el Atlético mantiene su identidad competitiva, basada en el orden táctico y la intensidad. Bajo el mando de Simeone, el equipo ha sabido plantarse en escenarios adversos y competir de igual a igual frente a los gigantes europeos.

El cruce promete un contraste de estilos: la posesión y agresividad ofensiva del Barcelona frente a la resistencia y efectividad del Atlético. Una serie que, más allá de los pronósticos, se perfila como una de las más parejas y atractivas de la Champions.

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