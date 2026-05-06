El PSG tumba al Bayern en Múnich y buscará el bicampeonato ante el Arsenal

El París Saint-Germain vuelve a inscribir su nombre en la cita más importante del fútbol mundial. Tras un vibrante empate en el Allianz Arena, el equipo francés hizo valer el peso de los goles en el marcador global (6-5) para eliminar al Bayern Múnich y asegurar su presencia en la final de la Champions League. El sábado 30 de mayo, el Puskas Arena de Budapest será testigo de un enfrentamiento histórico: el PSG, actual monarca, contra el Arsenal de Inglaterra.

Un inicio letal de Dembélé

Tras el antológico 5-4 de la ida, el encuentro de vuelta comenzó sin concesiones. Apenas a los 3 minutos de juego, el PSG asestó un golpe que condicionó el resto del partido. Khvicha Kvaratskhelia, tras una elegante pared con Fabián Ruiz, desbordó por la banda izquierda y sirvió un centro preciso para Ousmane Dembélé. El delantero francés definió de primera con su pierna zurda para poner el 1-0, alcanzando así su séptimo gol en el torneo.

El Bayern intentó reaccionar liderado por un activo Michael Olise, pero se estrelló contra un sólido Nuno Mendes. El lateral portugués fue una muralla, bloqueando disparos clave y neutralizando las internadas de los bávaros. Por su parte, el colombiano Luis Díaz generó zozobra con un remate cruzado que pasó cerca del poste, pero el control seguía siendo mayoritariamente parisino.

Dembélé y Kvara, la dupla explosiva del Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones. Foto: © Franck Fife, AFP

Polémica y el muro de Safonov

La controversia llegó a los 31 minutos, cuando el Bayern reclamó un penal por una mano de João Neves tras un rebote de Vitinha, pero el árbitro João Pinheiro decidió no pitar la infracción. Antes del descanso, el PSG pudo ampliar la cuenta con un tiro libre de Vitinha que conectó Neves, pero una atajada milagrosa de Manuel Neuer mantuvo con vida a los alemanes.

En el complemento, el Bayern movió el balón buscando espacios, pero el bloque defensivo del PSG se mostró impenetrable. Los de Luis Enrique apostaron al contragolpe, donde Désiré Doué brilló con luz propia, exigiendo a Neuer en repetidas ocasiones tras jugadas individuales de alto nivel. Matvéi Safonov, en el arco francés, también fue protagonista al detener intentos desesperados de Luis Díaz y Olise.

Cita con la historia en Budapest

Aunque el delantero Harry Kane logró rescatar el orgullo alemán con un gol en el cuarto minuto de descuento, el 1-1 final fue insuficiente para remontar la serie. El PSG defenderá su título tras haber humillado al Inter (5-0) en la final anterior, buscando ahora su segunda corona continental consecutiva.

Para el Arsenal, esta será la segunda final de su historia tras la derrota sufrida en 2006. Los londinenses, que nunca han ganado la competición, tendrán la difícil tarea de destronar a un equipo francés que parece haber encontrado su madurez definitiva en la élite europea.

Fuente: France 24.

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