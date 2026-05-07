¿Por qué fue detenido Ronald Casso? Esto dijo su abogado

Tras una declaración informativa que se prolongó por más de cuatro horas en el Aeropuerto Jorge Wilstermann, el Dr. García, abogado defensor del exgerente de Boliviana de Aviación (BoA), Ronald Casso, dio detalles. La defensa cuestionó la competencia de las autoridades de La Paz en el caso y argumentó que la polémica ruta a La Habana fue planificada técnicamente, aunque admitió que su origen respondió a un "compromiso presidencial".

Cuestionamiento a la jurisdicción y estado de salud

El jurista lamentó que su patrocinado sea trasladado a la sede de Gobierno, señalando que tanto la sede principal de BoA como los supuestos hechos investigados ocurrieron en Cochabamba. Además, expresó su preocupación por la salud de Casso:

"La condición de salud de mi patrocinado no es de las óptimas. Consideramos que no debería tener competencia ninguna autoridad en La Paz, porque las oficinas operativas están acá", afirmó García.

Los argumentos de la defensa: "El mercado es voluble"

Frente a la acusación de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, la defensa presentó una narrativa centrada en la estrategia comercial de la aerolínea:

Estudios de viabilidad: García aseguró que la ruta no se improvisó y que contó con informes técnicos que tardaron un año en elaborarse.

Hub regional: La intención era que el aeropuerto de Viru Viru funcionara como un centro de conexión para turistas, especialmente argentinos, que se dirigían a Cuba.

Rentas globales: El abogado comparó la gestión con un balance general: "Si vendes 10 autos, en uno puedes perder, pero ganas en los otros nueve". Destacó que BoA cerró el 2024 con ganancias de 10 millones de dólares , compensando cualquier déficit puntual.

Responsabilidad del Directorio: Según el jurista, cuando Casso sugirió cerrar la ruta por la baja afluencia, el Directorio le ordenó continuar.

Ronald Casso será trasladado en las próximas horas a La Paz. Se espera que el Ministerio Público emita la imputación formal y que la audiencia de medidas cautelares se realice entre mañana y pasado, donde se definirá su situación jurídica mientras continúa la investigación por los 40 vuelos observados.

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