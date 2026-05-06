Aprehenden a exgerente de BoA en Cochabamba y lo trasladan a La Paz

La noche de este miércoles, efectivos de la Policía Boliviana procedieron a la aprehensión de Ronald Casso, exgerente general de Boliviana de Aviación (BoA), en el marco de las investigaciones por presuntas irregularidades durante su gestión, la cual desempeñó hasta finales de 2025.

Casso fue conducido enmanillado hasta el Aeropuerto Internacional Jorge Wilstermann, acompañado por su defensa legal y un contingente policial. Tras ser ingresado brevemente a las oficinas policiales de la terminal aérea, se confirmó su traslado inmediato a la ciudad de La Paz para comparecer ante la Fiscalía.

Al ser abordado por la prensa mientras era escoltado, el exejecutivo evitó dar declaraciones directas, limitándose a decir: "Hablen con mi abogado".

La detención responde a una demanda penal interpuesta por el Gobierno, según se informó desde el Viceministerio de Transparencia. Las investigaciones apuntan a una gestión deficitaria, específicamente en la ruta hacia La Habana: Se detectó que vuelos con capacidad para 168 pasajeros operaban con una ocupación mínima de entre 11 y 15 personas, provocando pérdidas millonarias para la aerolínea estatal.

El abogado defensor, el doctor García, confirmó la situación jurídica de su cliente:

"Es por el tema de la ruta a La Habana. Lo están trasladando a La Paz. Vamos a ver qué determina el Ministerio Público. Está en calidad de aprehendido", señaló el jurista.

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