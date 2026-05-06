UMSA será la encargada de fiscalizar la calidad del combustible en Bolivia

El presidente Rodrigo Paz Pereira y la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia firmaron un acuerdo histórico que garantiza el abastecimiento continuo de combustible y asegura su buena calidad en todo el país. Una de las principales medidas acordadas es la incorporación de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) como ente neutral encargado de fiscalizar y verificar la calidad de la gasolina.

La decisión responde a la creciente demanda de los transportistas de contar con una institución externa que ofrezca garantías sobre el combustible que se distribuye en el país. En este sentido, el gobierno ha asegurado que la UMSA se encargará de realizar pruebas técnicas y de calidad, lo que dará mayor confianza tanto a los transportistas como a los consumidores sobre el carburante que se expende.

Compromiso con la transparencia

La intervención de la UMSA en el proceso de fiscalización es vista como un paso clave hacia la transparencia y la confianza en el sector del combustible. El presidente Paz destacó que este acuerdo fortalece la relación entre el gobierno y los sectores productivos, al garantizar un control independiente sobre la calidad del combustible.

Garantías para el sector del transporte

Además, el viceministro de Transporte, Hugo Criales Jurado, explicó que, a partir de este acuerdo, el gobierno garantiza que ya no circula combustible de mala calidad en el país. Criales también afirmó que el gobierno agilizará el pago de resarcimientos a los afectados por la distribución de gasolina en malas condiciones.

Avances en la solución de conflictos

La implementación de estos acuerdos forma parte de la estrategia del gobierno para resolver los conflictos en el sector transportista, particularmente aquellos relacionados con la calidad del combustible.

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