"La madre recibía el dinero": Investigan presunto caso de trata tras operativo en el Plan 3000

Durante un operativo realizado en la zona del Plan 3000, efectivos policiales lograron rescatar a una menor de 14 años que estaba siendo victima de explotación laboral y sexual en una licorería.

El fiscal asignado al caso, Daniel Lobo, indicó que la menor había sido contratada supuestamente para ser vendedora del lugar. Sin embargo, esto fue solo una fachada para la explotación sexual.

"Hemos encontrado el lugar donde la menor prestaba sus servicios primero como vendedora, que ese era supuestamente el contrato verbal... pero también hemos podido corroborar que habilitaron un pequeño cuarto con una cama donde se mantenían las relaciones sexuales", explicó Lobo.

Por este caso, un sujeto de profesión odontólogo ya se encuentra con detención preventiva por un periodo de 180 días, tras demostrarse su involucramiento directo en el delito de trata con fines de explotación sexual.

Asimismo, en las últimas horas se dio cumplimiento a una orden de aprehensión contra la madre de la víctima. Las investigaciones señalan que la progenitora no solo permitía los abusos, sino que era quien recibía directamente el dinero producto de la explotación de su hija.

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