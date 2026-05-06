Solange supera cirugía de 11 horas por tumor facial, pero sigue necesitando apoyo

Este martes, Solange, una niña de 11 años ingresó a quirófano para someterse a una compleja cirugía debido a un tumor en el rostro que afectaba seriamente su calidad de vida. La intervención, que duró más de 10 horas, fue calificada como exitosa.

Su madre, Mónica, relató los difíciles momentos que vivió durante la operación que inició a las 8:30 de la mañana y concluyó cerca de las 6:30 de la tarde.

“Fue un día lleno de angustia, pero gracias a Dios la cirugía salió bien. Ahora ella deberá permanecer entre dos a tres días en terapia intensiva”, señaló.

Sin embargo, la situación económica de la familia es crítica. Hasta el momento, los gastos médicos ya superan los 150 mil bolivianos, cifra que continúa en aumento debido a la estancia en terapia intensiva de la menor, medicamentos y honorarios médicos.

“Solo en terapia intensiva son aproximadamente 10 mil bolivianos por día. Aún necesitamos bastante apoyo. Hemos recibido colaboración de diferentes departamentos, pero todavía no necesitamos”, explicó Mónica.

La familia continúa apelando a la solidaridad de la población para poder cubrir los gastos restantes para garantizar la recuperación de la menor.

Las personas que deseen colaborar pueden comunicarse a los números: 780 04 055 – 780 49 061 – 688 13 032.

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