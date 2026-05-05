Luto en el básquet: fallece un legendario exjugador tras dura batalla contra el cáncer

El mundo del básquet está de luto. El histórico exjugador José “Piculín” Ortiz falleció la madrugada de este martes a los 62 años, tras una dura batalla contra el cáncer colorrectal que le fue diagnosticado en 2023.

Referente indiscutible del deporte en Puerto Rico, Ortiz dejó una huella imborrable dentro y fuera de las canchas. Su legado fue reconocido en 2019, cuando ingresó al Salón de la Fama del Básquet Internacional.

En sus últimas semanas, permaneció internado en un centro médico de San Juan, acompañado por su esposa Sylvia Ríos, su hija Neira y sus seres queridos.

“Hoy Puerto Rico pierde más que un atleta. Pierde una leyenda”, expresó la federación de básquet de su país en un emotivo mensaje de despedida.

Una carrera de élite

Nacido en 1963, Ortiz construyó una trayectoria brillante que lo llevó a competir en cuatro Juegos Olímpicos: Seúl 1988, Barcelona 1992, Atlanta 1996 y Atenas 2004.

Su talento lo llevó a la NBA, donde fue seleccionado por los Utah Jazz en el draft de 1987 y disputó dos temporadas.

Antes y después de su paso por la liga estadounidense, brilló en Europa. Jugó en equipos como el CAI Zaragoza, Real Madrid, FC Barcelona y Unicaja Málaga, donde conquistó títulos y dejó actuaciones memorables.

También tuvo pasos por Grecia y Venezuela, consolidando una carrera internacional de alto nivel.

Un legado eterno

Su impacto en la selección nacional fue tan profundo que su camiseta número 4 fue retirada, en reconocimiento a más de dos décadas representando a Puerto Rico con orgullo.

Hoy, el básquet despide a una de sus grandes figuras. Pero su legado seguirá vivo en cada cancha, en cada aficionado y en las generaciones que inspiró.

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