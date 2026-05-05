Prepárese para el primer 'surazo' en Santa Cruz: aliste abrigos y colchas

Santa Cruz de la Sierra vivirá esta semana un marcado cambio en las condiciones climáticas con el ingreso del primer 'surazo' otoñal del año, previsto entre la noche del jueves 7 y la madrugada del viernes 8 de mayo.

El fenómeno llegará acompañado de lluvias, fuertes vientos del sur y un descenso progresivo de las temperaturas, según el reporte agrometeorológico N° 251 del especialista Luis Alberto Alpire.

Antes del cambio, la región experimentará jornadas calurosas y ventosas. Para este martes 5 y miércoles 6 de mayo, se prevén temperaturas mínimas de 22°C y máximas de hasta 31°C, con cielos parcialmente nublados y ráfagas de viento norte que alcanzarán los 70 km/h.

El jueves 7 será el día más crítico previo al ingreso del frente frío. Durante la jornada, los vientos del norte superarán los 80 km/h, mientras que las temperaturas oscilarán entre los 23°C y 30°C. Las autoridades recomiendan asegurar techos y objetos susceptibles de ser desplazados por las ráfagas.

El panorama cambiará drásticamente en horas de la noche, cuando ingrese el surazo con vientos del sur de hasta 60 km/h y precipitaciones de variada intensidad. Este evento marcará el inicio de un descenso térmico sostenido.

Para el viernes 8, se espera una jornada lluviosa, con cielos nublados y temperaturas que apenas alcanzarán los 19°C, mientras que la mínima descenderá a 18°C. El sábado continuará el ambiente frío, con registros entre 15°C y 17°C, además de posibles lloviznas matinales y vientos de hasta 50 km/h.

El domingo 10 se registrarán las temperaturas más bajas de la semana. En la capital cruceña y el Norte Integrado se prevé una mínima de 14°C, mientras que en los Valles cruceños el termómetro podría descender hasta los 3°C. En la región de la Cordillera se estiman mínimas de 8°C y en la Chiquitania, de 13°C.

De acuerdo con el pronóstico, el surazo se mantendrá hasta el lunes, cuando podrían registrarse valores aún más bajos, consolidando así un escenario típico de transición hacia el invierno.

Impacto en el sector productivo

El descenso de temperaturas ha encendido las alertas en el sector agropecuario, especialmente en los Valles cruceños. Los especialistas recomiendan aplicar medidas preventivas para evitar daños por estrés térmico en cultivos de hortalizas y frutales.

Entre las acciones sugeridas está la fumigación anticipada con silicato de potasio, principalmente en municipios ubicados por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar, como Pucará y Moro Moro.

No obstante, el informe descarta la presencia de heladas o nevadas de consideración, señalando que, de producirse, serían débiles y sin impacto significativo en la producción.

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