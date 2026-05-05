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Se viene la Expo Bebé & Kids este 9 y 10 de mayo en Fexpocruz

La feria reunirá novedades, promociones y servicios especializados para bebés, niños y futuras mamás en dos jornadas imperdibles.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

05/05/2026 11:32

Se viene la Expo Bebé & Kids este 9 y 10 de mayo en Fexpocruz. Foto: El Mañanero
Santa Cruz, Bolivia

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Se viene la Expo Bebé & Kids este sábado 9 y domingo 10 de mayo en la Fexpocruz. Con la participación de más de 150 marcas, el evento promete ser el epicentro de las últimas tendencias en el rubro materno-infantil, ofreciendo desde productos para la alimentación complementaria hasta prendas de vestir.

Entre las novedades que los asistentes podrán encontrar destacan propuestas de producción nacional como Baby Virgi, con sus papillas sin conservantes, y Shito, que facilita el día a día con sus mats impermeables.

También estará presente la marca Complessori, con muebles que siguen el método Montessori, pero también la seguridad en el porteo que ofrece Koala.

La cita es en los salones Chiquitano y Chané desde las 11:00 hasta las 20:00. La organización ha confirmado que el ingreso es totalmente gratuito, invitando a todas las familias cruceñas a apoyar el talento local y aprovechar los descuentos exclusivos que solo se encontrarán durante este fin de semana de feria.

Mira la programación en Red Uno Play

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