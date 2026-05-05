Roba más de Bs 150 mil en tienda de repuestos en Alto San Pedro y huye en micro

Un robo se registró la madrugada de este martes en la zona de Alto San Pedro, en Santa Cruz, donde un delincuente sustrajo entre 150 mil y 200 mil bolivianos de una tienda de repuestos para camiones, sin ejercer violencia y en cuestión de minutos.

Según el testimonio de la propietaria, Cinthia Rodríguez, el hecho ocurrió alrededor de las 5:00 de la mañana, cuando el sujeto ingresó al negocio utilizando un método que hace presumir el uso de una llave maestra o algún tipo de técnica especializada.

“Abre como si fuera el dueño, tarda unos seis minutos en sacar el dinero, luego cierra y hasta se lleva un candado”, relató la víctima, quien además explicó que el monto robado corresponde a las ventas acumuladas del mes de abril, dinero destinado al pago de proveedores y créditos.

Cámaras de seguridad de la zona captaron el momento en el que el individuo abandona el lugar y posteriormente aborda un micro de la línea 74 con dirección hacia el mercado Abasto, lo que ahora forma parte de las evidencias que analiza la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

Rodríguez lamentó la falta de resultados tras presentar la denuncia formal y pidió mayor apoyo de las autoridades para dar con el responsable. “Ya hice la denuncia, pero hasta ahora no hay solución. Todo ese dinero era para cumplir con mis deudas”, afirmó.

El caso generó preocupación entre comerciantes del sector, quienes advierten sobre el incremento de hechos delictivos y la vulnerabilidad de los negocios, especialmente en horarios de madrugada.

La Policía informó que se encuentra en proceso de investigación y revisión de imágenes de videovigilancia para identificar al autor del hecho, mientras vecinos y propietarios piden reforzar la seguridad en la zona.

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